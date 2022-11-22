Есть множество свидетельств, что войска РФ совершают систематические военные преступления в каждом регионе, оккупированном Россией, заявила посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак.

Об этом сообщает CNN.

Она отметила, что «появляется все больше свидетельств» систематических военных преступлений, совершаемых «в каждом регионе, где находились российские войска» в Украине.

Представитель Госдепа уточнила, что военные преступления РФ включают умышленные и неизбирательные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры, жестокое обращение с гражданскими лицами и военнопленными и попытки скрыть эти преступления, сообщения о казнях, пытках и сексуальном насилии.

— Есть убедительные свидетельства о физическом и психологическом насилии, в том числе казни без суда, в рамках операций, а также о насильственном перемещении и депортации, в том числе тысячи украинских детей, которые были похищены и насильственно усыновлены семьями в России, — добавила она.

Ранее парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, признавшую Россию государством-террористом и призвавшую создать специальный Международный трибунал.