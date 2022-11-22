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Соединенные Штаты ускорят процесс приобретения оружия для пополнения запасов армии, опустошенных снабжением оружием в Украину.
Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает Reuters.
Как заявил агентству чиновник, отвечающий за закупку оружия для нужд американской армии Дуг Буш, ускорение работы по заключению контрактов зависит от «одновременного выполнения процессов, ранее выполнявшихся последовательно, и основывается на уроках, изъятых из пандемии коронавируса».
Сообщается, что власти США заключили контракты с производителями оружия на сумму около 1 миллиарда долларов со второй половины октября, в основном на боеприпасы и ракеты, что свидетельствует об «ускорении темпов принятия решений по контрактам».
США заключили контракт на 477 млн. долларов с компанией Lockheed Martin.
По словам Буша, этот темп сокращения превышает внутренние контрольные показатели скорости расхода Пентагона на 15%.
Напомним, что глава Штаба национальной безопасности Эяль Хулата предостерег Россию от закупки иранских баллистических ракет. Он заявил, что если это произойдет, Израиль приступит к поставкам высокоточных ракет Украине.
Соединенные Штаты ускорят процесс приобретения оружия для пополнения запасов армии, опустошенных снабжением оружием в Украину.
Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает Reuters.
Как заявил агентству чиновник, отвечающий за закупку оружия для нужд американской армии Дуг Буш, ускорение работы по заключению контрактов зависит от «одновременного выполнения процессов, ранее выполнявшихся последовательно, и основывается на уроках, изъятых из пандемии коронавируса».
Сообщается, что власти США заключили контракты с производителями оружия на сумму около 1 миллиарда долларов со второй половины октября, в основном на боеприпасы и ракеты, что свидетельствует об «ускорении темпов принятия решений по контрактам».
США заключили контракт на 477 млн. долларов с компанией Lockheed Martin.
По словам Буша, этот темп сокращения превышает внутренние контрольные показатели скорости расхода Пентагона на 15%.
Напомним, что глава Штаба национальной безопасности Эяль Хулата предостерег Россию от закупки иранских баллистических ракет. Он заявил, что если это произойдет, Израиль приступит к поставкам высокоточных ракет Украине.