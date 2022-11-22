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Убегая с правого берега Херсонской области, россияне угнали из медучреждений региона 17 автомобилей скорой помощи.
Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Алексей Яременко во время национального телемарафона.
Отступая российская армия уносит с собой имущество украинцев, из государственных и коммунальных учреждений.
Он отметил, что всего в Херсонской области оккупантами было разрушено 23 медучреждения, в том числе 15 медицинских амбулаторий. Кроме того, были угнаны и автомобили.
Яременко отметил, что Минздрав закупил для области восемь новых автомобилей скорой помощи и уже доставил их в регион. Кроме того, в ближайшие дни туда направят еще один автомобиль, который был передан в область как гуманитарную помощь.
Напомним, что через неделю в Херсоне ожидают первые возобновления электроснабжения. В отдельных микрорайонах уже возобновили связь, начали работать некоторые магазины, банковские отделения. Однако оккупанты продолжают хаотично обстреливать город.
Убегая с правого берега Херсонской области, россияне угнали из медучреждений региона 17 автомобилей скорой помощи.
Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Алексей Яременко во время национального телемарафона.
Отступая российская армия уносит с собой имущество украинцев, из государственных и коммунальных учреждений.
Он отметил, что всего в Херсонской области оккупантами было разрушено 23 медучреждения, в том числе 15 медицинских амбулаторий. Кроме того, были угнаны и автомобили.
Яременко отметил, что Минздрав закупил для области восемь новых автомобилей скорой помощи и уже доставил их в регион. Кроме того, в ближайшие дни туда направят еще один автомобиль, который был передан в область как гуманитарную помощь.
Напомним, что через неделю в Херсоне ожидают первые возобновления электроснабжения. В отдельных микрорайонах уже возобновили связь, начали работать некоторые магазины, банковские отделения. Однако оккупанты продолжают хаотично обстреливать город.