Убегая с правого берега Херсонской области, россияне угнали из медучреждений региона 17 автомобилей скорой помощи.

Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Алексей Яременко во время национального телемарафона.

Отступая российская армия уносит с собой имущество украинцев, из государственных и коммунальных учреждений.

Он отметил, что всего в Херсонской области оккупантами было разрушено 23 медучреждения, в том числе 15 медицинских амбулаторий. Кроме того, были угнаны и автомобили.

Яременко отметил, что Минздрав закупил для области восемь новых автомобилей скорой помощи и уже доставил их в регион. Кроме того, в ближайшие дни туда направят еще один автомобиль, который был передан в область как гуманитарную помощь.

Напомним, что через неделю в Херсоне ожидают первые возобновления электроснабжения. В отдельных микрорайонах уже возобновили связь, начали работать некоторые магазины, банковские отделения. Однако оккупанты продолжают хаотично обстреливать город.