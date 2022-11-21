Через неделю в Херсоне ожидают первые возобновления электроснабжения. В отдельных микрорайонах уже возобновили связь, начали работать некоторые магазины, банковские отделения. Однако оккупанты продолжают хаотично обстреливать город.

Об этом на брифинге сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает LB.ua.

— Херсон возвращается к жизни, насколько это возможно. Но до сих пор нет электричества, хотя с помощью международных благотворительных организаций и из разных уголков нашего государства поставляются бензиновые и дизельные генераторы, чтобы локально можно было обеспечить электроснабжение и восстановление мобильной связи. В некоторых микрорайонах города уже появляется связь и мобильный интернет, – заявил он.

По его словам, первые возобновления электроснабжения ожидаются уже через неделю. Уже возобновляется работа больниц и коммунальных служб, некоторых торговых сетей, банковских отделений и Укрпочты. Гуманитарная помощь оказывается жителям не только центральной площади города, но и в других микрорайонах. Однако российские оккупационные войска продолжают хаотические обстрелы города и области.

— Такие обстрелы наносят по объектам гражданской инфраструктуры, жилым домам. Сегодня ночью снова было громко, оккупанты попали в микрорайон Остров, в жилые дома. Вчера обстрелы были по микрорайону, по району судозавода, по центру города, – сказал депутат.

Он напомнил, что вчера в результате обстрелов погибли три человека. Сегодня официальной информации о пострадавших пока нет.

— Ситуация слишком тяжелая. К этому добавляются работы в Херсоне по разминированию. Сегодня от ГСЧС принято решение о подрыве здания СБУ. Предварительно также произошло со зданием Нацполиции. Ибо там такое количество мин, оставленных оккупантами, что не позволяет провести полное разминирование. Поэтому принимаются такие сложные решения… Но главное, что город возвращается к жизни, – добавил он.

Напомним, стоимость разрушенной в результате обстрелов войсками страны-агрессора России энергетической инфраструктуры Херсона, по предварительным оценкам, составляет 1,5-2 миллиарда гривен.