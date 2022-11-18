Стоимость разрушенной в результате обстрелов войсками страны-агрессора России энергетической инфраструктуры Херсона, по предварительным оценкам, составляет 1,5-2 миллиарда гривен.

Об этом сообщил операционный директор «ВС Энерджи Интернейшнл Украина», управляющий АО «Херсоноблэнерго» Владимир Гетманов.

— До войны Херсон питали три магистральные линии электропередачи. Все они разрушены. Стоимость разрушенной инфраструктуры – 1,5-2 миллиарда гривен, по предварительной оценке VS Energy. Оценка будет пересмотрена, – отметил Владимир Гентманов.

По его прогнозам, электроснабжение в освобожденном Херсоне может возобновиться в течение 14-21 дней, но сроки ремонта могут изменяться, поскольку ситуация достаточно непрогнозируемая.

«Херсоноблэнерго» концентрирует силы на линии электропередачи, которая идет из Николаева.

— Эту линию сможем восстановить быстрее всего, – объяснил Владимир Гетманов, отметив, что для этого необходимо восстановить более 70 пролетов линии электропередачи и две опоры.

Напомним, в уволенных населенных пунктах Херсонской области могут возобновить электроснабжение уже на этой неделе, сообщил заместитель председателя ОП Кирилло Тимошенко.