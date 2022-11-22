Российские оккупанты продолжают вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращают наносить удары по объектам промышленности.

Пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, осуществляют инженерное оборудование линии обороны, в отдельных направлениях продолжают вести наступательные действия, ведут воздушную разведку, сообщает Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Стельмаховка на Луганщине и Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Каменка, Опросное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Враг не прекращает обстрелы позиции наших войск и населенных пунктов рядом с линией столкновения. Продолжает огненное поражение по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

осейские оккупанты ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Камышаны и Музыковка Херсонской области.

За минувшие сутки противник нанес 9 авиационных, 7 ракетных ударов и совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Камышеваха и Новотроицкое Запорожской области.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, состав горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Напомним, на Кинбурнской косе Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.