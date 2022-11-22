На Криворожском и Херсонском направлениях российские войска усовершенствуют фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, ведущих оборону.

Об этом говорится в возведении Генштаба.

Также отмечается, что враг не прекращает артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и населённых пунктов на правом берегу реки Днепр.

В Генштабе сообщили, что оккупанты устроили застенку в населенном пункте Стрелецкое Генического района Херсонской области.

Напомним, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за прошедшие сутки поразили пункт управления, состав горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.