|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:04
|Заход солнца:
|16:11
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|4.8 м/с
|Восход солнца:
|07:22
|Заход солнца
|16:04
|Температура завтра:
|+1 C°
На Криворожском и Херсонском направлениях российские войска усовершенствуют фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, ведущих оборону.
Об этом говорится в возведении Генштаба.
Также отмечается, что враг не прекращает артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и населённых пунктов на правом берегу реки Днепр.
В Генштабе сообщили, что оккупанты устроили застенку в населенном пункте Стрелецкое Генического района Херсонской области.
Напомним, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за прошедшие сутки поразили пункт управления, состав горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.
На Криворожском и Херсонском направлениях российские войска усовершенствуют фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, ведущих оборону.
Об этом говорится в возведении Генштаба.
Также отмечается, что враг не прекращает артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и населённых пунктов на правом берегу реки Днепр.
В Генштабе сообщили, что оккупанты устроили застенку в населенном пункте Стрелецкое Генического района Херсонской области.
Напомним, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за прошедшие сутки поразили пункт управления, состав горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.