Между Украиной и Россией прошел очередной обмен телами погибших военных. Киев вернул домой тела 33 героя.

Об этом сообщает Минреинтеграция.

— Процесс переговоров по передаче тел продолжается постоянно. Совместными усилиями стремимся как можно быстрее вернуть семьям тела защитников, чтобы те могли достойно почтить их память, — отметил омбудсмен Олег Котенко.