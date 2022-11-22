Между Украиной и Россией прошел очередной обмен телами погибших военных. Киев вернул домой тела 33 героя.
Об этом сообщает Минреинтеграция.
— Процесс переговоров по передаче тел продолжается постоянно. Совместными усилиями стремимся как можно быстрее вернуть семьям тела защитников, чтобы те могли достойно почтить их память, — отметил омбудсмен Олег Котенко.
Напомним, во вторник, 8 ноября, удалось вернуть родным тела 38 погибших украинских защитников.
Между Украиной и Россией прошел очередной обмен телами погибших военных. Киев вернул домой тела 33 героя.
Об этом сообщает Минреинтеграция.
— Процесс переговоров по передаче тел продолжается постоянно. Совместными усилиями стремимся как можно быстрее вернуть семьям тела защитников, чтобы те могли достойно почтить их память, — отметил омбудсмен Олег Котенко.
Напомним, во вторник, 8 ноября, удалось вернуть родным тела 38 погибших украинских защитников.