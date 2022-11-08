Во вторник, 8 ноября, удалось вернуть родным тела 38 погибших украинских защитников.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Операцию проводили при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олегу Котенку и ряду силовых структур Украины. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Всего с начала работы Офиса Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, удалось вернуть 663 тела.

Отметим, для обращений по поводу пропавших без вести в областях работают региональные центры Уполномоченного, с которыми можно связаться по номеру горячей линии: 0 800 339 247.

В выходные дни сообщения принимаются у Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21. Также сообщить о пропавших лицах можно непосредственно Уполномоченному: (099) 792-01-26.

Напомним, Украина и РФ обменялись пленными в формате 107 на 107 . Украина вернула из плена шесть офицеров и 101 рядового и сержанта.