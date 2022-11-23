В среду, 23 ноября, с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины применяются плановые отключения электроэнергии.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

«Сегодня, 23 ноября, с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины применяются плановые отключения. Это следствие неоднократных ракетных атак врага на сети компании, а также на электростанции, производящие электроэнергию. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить все оборудование, поврежденное российскими ракетами и дронами», — отметили в компании.

Напомним, в Николаевской области для отключений потребителей разделили на 3 очереди — предполагается, что они сменяют друг друга с периодичностью в 2 часа. Ранее обесточивание происходило только днем, на сегодняшний день графики действуют круглосуточно.