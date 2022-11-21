По состоянию на утро, 21 ноября, по Николаевской области нет необходимости в применении графиков аварийных отключений, однако для стабилизации ситуации в энергосистеме Украины все же продолжают действовать графики почасовых отключений.

Об этом сообщает АО «Николаевоблэнерго».

Потребителей разделили на 3 очереди — предполагается, что они сменяют друг друга с периодичностью в 2 часа. Ранее обесточивание происходило только днем, на сегодняшний день графики действуют круглосуточно.

Разграничение между очередями можно увидеть на «часах» ниже (они разделены на 24 часа, каждой из очередей присвоен свой цвет — соответственно закрашенные сектора чередуются с периодичностью в 2 часа).

Сегодня ситуация в энергосистеме Украины позволяет применять графики почасовых отключений не в полном объеме и поочередно, в соответствии с разработанным и утвержденным порядком. При этом напомним, что в случае новых вражеских ударов по критической инфраструктуре, возможны и вынужденные экстренные отключения электроэнергии. Однако складывать руки или отчаиваться не стоит, наоборот — должны быть собраны и готовы, отметили на предприятии.

«А значит, напоминаем о том, что телефоны и павербанки лучше держать максимально заряженными, дома должны быть свечи и фонарики, а в сердце - вера в ВСУ и нашу Победу», - добавили в Николаевоблэнерго.

Первая очередь:

Вторая очередь:

Третья очередь:

Ранее сообщалось, что масштабные разрушения энергетических объектов Украины, нанесенные Россией 15 и 17 ноября, могут привести к отключениям электроэнергии на несколько дней и плановых включений всего на несколько часов в некоторых районах.