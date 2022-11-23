По состоянию на утро 23 ноября ВСУ ликвидировали 85 тысяч 410 российских захватчиков. За сутки было уничтожено 410 человек и два танка.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба.

Как отмечают, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.11 ориентировочно составляют:

личного состава - около/ about 85410 (+410) человек ликвидировано,

танков - 2897 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 5832 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1887 (+5) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0),

крылатые ракеты – 480 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4396 (+3) ед,

специальная техника – 161 (+0).

Напомним, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Берестово, Бахмут, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Невельское и Марьинка на Донетчине.