По состоянию на утро 23 ноября ВСУ ликвидировали 85 тысяч 410 российских захватчиков. За сутки было уничтожено 410 человек и два танка.
Об этом сообщает пресс-центр Генштаба.
Как отмечают, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.11 ориентировочно составляют:
Напомним, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Берестово, Бахмут, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Невельское и Марьинка на Донетчине.
По состоянию на утро 23 ноября ВСУ ликвидировали 85 тысяч 410 российских захватчиков. За сутки было уничтожено 410 человек и два танка.
Об этом сообщает пресс-центр Генштаба.
Как отмечают, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.11 ориентировочно составляют:
Напомним, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Берестово, Бахмут, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Невельское и Марьинка на Донетчине.