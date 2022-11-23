Из Ватикана сообщают, что во время встречи с паломниками Папа Франциск направил мнение к многострадальной Украине, помянув жертвы Голодомора, назвав его геноцидом.

Об этом пишет "УП" со ссылкой на новости Ватикана.

— Давайте помнить о многострадальной Украине. В эту субботу приходится годовщина ужасного геноцида Голодомора, массового убийства голодом в 1932-1933 годах, искусственно спровоцированного Сталиным. Молимся за жертвы этого геноцида, и молимся за многочисленных украинцев, детей и женщин, пожилых, малышей, которые сегодня переживают мученичество агрессии, — сказал Папа Франциск.

Указано, что этот понтифик сказал в конце всеобщей аудиенции 23 ноября.

Несколько минут перед этим, составляя пожелания участникам и болельщикам начавшегося в Катаре чемпионата мира по футболу, Папа пожелал, чтобы это событие стало «поводом для встречи и гармонии между народами, способствуя братству и миру».

— Молимся о мире в мире и о завершении всех конфликтов, особенно помня об ужасных страданиях дорогого и многострадального украинского народа, — призвал он.