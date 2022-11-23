В ближайшее время энергетики будут работать над тем, чтобы вернуть свет на объекты критической инфраструктуры, а в дома украинцев, как надеются власти, электроснабжение вернется утром.

Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко по итогам оперативного совещания с властями разных регионов, сотрудниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, представителями Минэнерго, Минрегиона, Минэкономики и Нацбанка.

— Задача стоит как можно быстрее в течение нескольких часов возобновить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры. Это водоканалы, системы ТКЭ, отопление и т.д., поскольку насосы работают на электричестве. Это самое первое, что мы делаем. Дальше будут подавать электричество уже населению, – сказал представитель Офиса президента.

Он подчеркнул, что работы ведутся для возобновления электроснабжения во всех областях, больше подробностей пообещал ближе к ночи.

- Специалисты Укрэнерго работают над восстановлением питания во всех регионах. Где-то удается быстрее, а где-то для этого уходит больше времени. Мы надеемся, что уже утром города начнут постепенно получать электроэнергию, – сказал Кирилл Тимошенко.

Также он сообщил о работах по оперативному развертыванию Пунктов несокрушимости – сейчас их уже более 800, и буквально в ближайшее время заработают дополнительные стационарные пункты.

В случае значительного перерыва в электроснабжении активируется работа Пунктов несокрушимости. Карта таких пунктов. Там будут все базовые услуги: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Бесплатно и круглосуточно. Будут работать при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и т.д.