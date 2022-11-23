23 ноября на территории Николаева и районов Николаевской области установлены и обустроены Пункты Несокрушимости. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

Они работают при прекращении работы объединенной энергетической системы Украины, нарушении постоянной работы систем жизнеобеспечения населения.

Подразделениями Главного управления #ГСЧС Украины в Николаевской области Пункты укомплектованы генераторами, комплектами освещения, теплотопливными печами и тепловыми пушками, системами связи, в том числе и спутниковой, медицинскими аптечками, информационными уголками.

Сейчас к ним обращается немало горожан, которые в подавляющем большинстве пришли зарядить гаджеты и телефоны, позвонить родным или по рабочим делам, а также получить интернет связь, которая обеспечена через Starlink.

Обращаться по адресам:

Николаев, ул. Кузнецкая, 201

Николаев, ул. Приветная, 136 б

Баштанка, ул. Промышленная, 15

Вознесенск, ул. Михайловская, 1

Первомайск, ул. Филиппа Орлика, 20

Карта Пунктов Несокрушимости

Напомним, в Николаевской области объекты критической инфраструктуры уже начали переводить на резервное питание, в частности больницы, сообщил Председатель областной военной администрации Виталий Ким.