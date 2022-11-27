У России достаточно ракет и беспилотников для нанесения новых ударов по Украине, однако высокоточных ракет, которыми оккупанты бьют по энергосистеме, не так уж много. При этом периодичность обстрелов Украины может быть примерно раз в неделю.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает НВ.

Что касается того, сколько РФ может выпускать ракет за один раз, Юрий Игнат напомнил, что в начале октября их количество достигало и 30, и 50, и 70, и даже более 100 в течение одной атаки.

— Однако высокоточных ракет, бьющих по энергетической инфраструктуре, а это Х-101, Х-555 и Калибр, не так уж много у них осталось. Искандеров вообще 100 с чем-то, - отметил спикер Воздушных сил.

По его мнению, сейчас Россия вряд ли может нарастить свои производственные мощности настолько, чтобы догонять то, что тратит.

По его словам, периодичность нанесения ударов раз в неделю может сохраняться, однако на это влияют разные факторы.

— Им нужно накануне удара определиться, куда будут бить, им нужно понять какие последствия. Они проводят от обстрела до обстрела разведку – где надо ударить еще, каким образом нанести удар, чтобы как можно сильнее мы это почувствовали. Еще один фактор – погодные условия, безусловно влияющие на процессы в авиации. Погодные условия более благоприятны позволяют вести фиксацию обстрелов с воздуха, – пояснил Юрий Игнат.

Он добавил, что россиянам также нужно время, чтобы подготовить ракеты.

— Банально надо ракеты те же перевести на корабли, поставить их туда, зарядить. Поэтому такая периодичность – около раз в неделю – может сохраняться, – сказал спикер Воздушных сил.

Ранее сообщалось, что российские силы активно ведут боевые действия в районе села Павловка и города Угледар Донецкой области. Вероятно, рассчитывают, что захват этих территорий может стать началом оккупации всей области.