Российские силы активно ведут боевые действия в районе села Павловка и города Угледар Донецкой области. Вероятно, рассчитывают, что захват этих территорий может стать началом оккупации всей области.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные собственной разведки.

Там указывают, что район вокруг села Павловка и города Угледар в южно-центральной части Донецкой области был ареной интенсивных боевых действий за последние две недели, хотя мало территорий были оккупированы и деоккупированы.

«И у России, и у Украины есть значительные силы, направленные на этот сектор, причем российская морская пехота понесла большие потери», — отмечает разведка.

И отмечает, что бои на этой территории остаются ожесточенными. Вероятно, отчасти потому, что Россия считает, что эта территория потенциально может стать отправной точкой для будущего большого наступления на север, чтобы захватить остальную контролируемую Украиной Донецкую область.

«Однако Россия вряд ли сможет сконцентрировать достаточно качественных сил для достижения оперативного прорыва [Донецкой области]», — добавили в ведомстве.

За 26 ноября россияне убили 5 гражданских в Донецкой области: троих в Редкодубе, одного в Временном Яру и одного в Бахмуте. Еще 4 человека в области получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, рассказал глава областной военной администрации Павел Кириленко.