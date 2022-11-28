Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины. Продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, понесших потери.
Ожидается переброска отдельных подразделений противника с территории Беларуси после обретения ими боевых способностей, сообщает Генштаб ВСУ.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опросное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области.
Враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусеевке на Днепропетровщине, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам.
Сохраняется угроза ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.
В целях дискредитации Сил обороны, российские оккупанты обстреливают населенные пункты, перекладывая ответственность на Вооруженные Силы Украины. Кроме того, враг распространяет дезинформацию, что граждане Украины с освобожденных территорий задерживают украинские военные для увеличения обменного фонда, обвиняя их в сотрудничестве с оккупантами.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один другой важный военный объект врага.
Противник продолжает нести значительные потери. Подтверждено поражение объекта российских захватчиков в районе населённого пункта Энергодар. 26 ноября этого года уничтожены 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих.
В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области, в результате действий Сил обороны, около 80 захватчиков получили ранения. Число погибших оккупантов уточняется.
Зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника по ремонту в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.
Напомним, российские оккупационные войска 27 ноября обстреляли электросети, питающие Херсон. После этого энергетики их починили менее чем за полчаса.
Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины. Продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, понесших потери.
Ожидается переброска отдельных подразделений противника с территории Беларуси после обретения ими боевых способностей, сообщает Генштаб ВСУ.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опросное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области.
Враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусеевке на Днепропетровщине, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам.
Сохраняется угроза ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.
В целях дискредитации Сил обороны, российские оккупанты обстреливают населенные пункты, перекладывая ответственность на Вооруженные Силы Украины. Кроме того, враг распространяет дезинформацию, что граждане Украины с освобожденных территорий задерживают украинские военные для увеличения обменного фонда, обвиняя их в сотрудничестве с оккупантами.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один другой важный военный объект врага.
Противник продолжает нести значительные потери. Подтверждено поражение объекта российских захватчиков в районе населённого пункта Энергодар. 26 ноября этого года уничтожены 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих.
В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области, в результате действий Сил обороны, около 80 захватчиков получили ранения. Число погибших оккупантов уточняется.
Зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника по ремонту в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.
Напомним, российские оккупационные войска 27 ноября обстреляли электросети, питающие Херсон. После этого энергетики их починили менее чем за полчаса.