Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины. Продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, понесших потери.

Ожидается переброска отдельных подразделений противника с территории Беларуси после обретения ими боевых способностей, сообщает Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опросное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области.

Враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусеевке на Днепропетровщине, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам.

Сохраняется угроза ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

В целях дискредитации Сил обороны, российские оккупанты обстреливают населенные пункты, перекладывая ответственность на Вооруженные Силы Украины. Кроме того, враг распространяет дезинформацию, что граждане Украины с освобожденных территорий задерживают украинские военные для увеличения обменного фонда, обвиняя их в сотрудничестве с оккупантами.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один другой важный военный объект врага.

Противник продолжает нести значительные потери. Подтверждено поражение объекта российских захватчиков в районе населённого пункта Энергодар. 26 ноября этого года уничтожены 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих.

В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области, в результате действий Сил обороны, около 80 захватчиков получили ранения. Число погибших оккупантов уточняется.

Зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника по ремонту в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.

Напомним, российские оккупационные войска 27 ноября обстреляли электросети, питающие Херсон. После этого энергетики их починили менее чем за полчаса.