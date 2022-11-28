Во временно захваченном селе Большие Копани на Херсонщине захватчики в панике из-за попадания в скопление «Градов».
У оккупантов большая паника в Великих Копанях, сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
— Попали в целое скопление их «Градов» на территории недостроенного рынка. Прилетело и по личному составу, – написал Сергей Хлань.
По его информации, это поражение по подразделениям боевиков из Дагестана.
Сергей Хлань отметил, что количество потерь пока сосчитать невозможно, ведь туда никого не пускают.
Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опросное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области.
Во временно захваченном селе Большие Копани на Херсонщине захватчики в панике из-за попадания в скопление «Градов».
У оккупантов большая паника в Великих Копанях, сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
— Попали в целое скопление их «Градов» на территории недостроенного рынка. Прилетело и по личному составу, – написал Сергей Хлань.
По его информации, это поражение по подразделениям боевиков из Дагестана.
Сергей Хлань отметил, что количество потерь пока сосчитать невозможно, ведь туда никого не пускают.
Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опросное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области.