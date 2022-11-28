Сергей Хлань

Во временно захваченном селе Большие Копани на Херсонщине захватчики в панике из-за попадания в скопление «Градов».

У оккупантов большая паника в Великих Копанях, сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

— Попали в целое скопление их «Градов» на территории недостроенного рынка. Прилетело и по личному составу, – написал Сергей Хлань.

По его информации, это поражение по подразделениям боевиков из Дагестана.

Сергей Хлань отметил, что количество потерь пока сосчитать невозможно, ведь туда никого не пускают.