На временно захваченных территориях Луганской области российские захватчики организовали национализацию имущества агропромышленных предприятий.

Об этом Луганская областная военная администрация сообщает в Телеграмме.

В Белокуракино россияне продолжают вывозить урожай и технику из местных агрофирм.

В Старобельском районе все чаще замечают тех россиян, которых перебросили из Херсона, отмечают в ОВА.

—Количество личного состава врага в регионе увеличилось, а вот жить им негде, потому что расширение воинских частей не предусмотрено. Поэтому россияне «ищут жилье сами, заглядывая по местным домам», — подчеркивают в ОВА.

Между тем, в Кременной наблюдается нехватка лекарства.

— О больнице уже никто не говорит, не хватает в единственной работающей там аптеке. Список по заказу даже наиболее распространенных и дешевых медицинских препаратов расписан на месяц вперед, — сообщают в Луганской ОВА.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает вывозить украинское зерно с оккупированных территорий.