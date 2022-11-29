На временно захваченных территориях Луганской области российские захватчики организовали национализацию имущества агропромышленных предприятий.
Об этом Луганская областная военная администрация сообщает в Телеграмме.
В Белокуракино россияне продолжают вывозить урожай и технику из местных агрофирм.
В Старобельском районе все чаще замечают тех россиян, которых перебросили из Херсона, отмечают в ОВА.
—Количество личного состава врага в регионе увеличилось, а вот жить им негде, потому что расширение воинских частей не предусмотрено. Поэтому россияне «ищут жилье сами, заглядывая по местным домам», — подчеркивают в ОВА.
Между тем, в Кременной наблюдается нехватка лекарства.
— О больнице уже никто не говорит, не хватает в единственной работающей там аптеке. Список по заказу даже наиболее распространенных и дешевых медицинских препаратов расписан на месяц вперед, — сообщают в Луганской ОВА.
Ранее сообщалось, что Россия продолжает вывозить украинское зерно с оккупированных территорий.
На временно захваченных территориях Луганской области российские захватчики организовали национализацию имущества агропромышленных предприятий.
Об этом Луганская областная военная администрация сообщает в Телеграмме.
В Белокуракино россияне продолжают вывозить урожай и технику из местных агрофирм.
В Старобельском районе все чаще замечают тех россиян, которых перебросили из Херсона, отмечают в ОВА.
—Количество личного состава врага в регионе увеличилось, а вот жить им негде, потому что расширение воинских частей не предусмотрено. Поэтому россияне «ищут жилье сами, заглядывая по местным домам», — подчеркивают в ОВА.
Между тем, в Кременной наблюдается нехватка лекарства.
— О больнице уже никто не говорит, не хватает в единственной работающей там аптеке. Список по заказу даже наиболее распространенных и дешевых медицинских препаратов расписан на месяц вперед, — сообщают в Луганской ОВА.
Ранее сообщалось, что Россия продолжает вывозить украинское зерно с оккупированных территорий.