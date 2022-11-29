Специалисты одного из предприятий Укроборонпрома создали опытный образец изделия для прожигания металла (ВПМ) SF-1, внешне похожий на карандаш.

Об этом сообщает прессслужба Укроборонпрома.

Благодаря экзотермической порошковой смеси изделие эффективно прожигает металлические оболочки взрывоопасных предметов, например боеприпасов. Это приводит к выгоранию взрывчатого вещества. Такой карандаш можно использовать при разминировании территорий.

Разработчики уже работают над технологией дистанционного использования ВПМ SF-1 с помощью беспилотных летательных аппаратов. Это повысит качество разминирования и сохранит жизнь людей. Важно, что устройство безопасно в использовании.

Предприятие-разработчик карандаша является оператором противоминной деятельности в Украине и получило сертификат, дающий право осуществлять разминирование и другие операции по взрывоопасным предметам на территории нашего государства.

Также у предприятия Укроборонпрома есть собственный Центр гуманитарного разминирования, в котором работают специалисты высокого класса. С 2010 года Центр аккредитован в ООН как поставщик услуг по противоминной деятельности и является партнером UNMAS, соответствующей службы Организации Объединенных Наций.