Минобороны Словакии заявило о передаче Украине боевых машин пехоты БМП1. Их украинская сторона получила в количестве 30 единиц.

Об этом сообщает в Twitter министр обороны Словакии Ярослав Над.

— Рад подтвердить, что 30 словацких БМП1 были переданы Украине на основании соглашения с Германией. Спасибо (главе Минобороны Германии – ред.) Кристине Ламбрехт за отличное сотрудничество. Слава Украине, - написал он.

БМП-1 – боевая машина пехоты предназначена для совместных действий с танками в бою и транспортировки личного состава. Боевая машина принята на вооружение СССР в 1966 году. Серийно выпускалась с 1966 по 1983 год. Применялось в войне в Афганистане и многих других военных конфликтах. Затем на базе БМП-1 начался выпуск усовершенствованной модели БМП-2.

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