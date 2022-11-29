В Умани Черкасской области наблюдается критическая ситуация с энергообеспечением из-за остановки энергоблоков Южноукраинской АЭС.

Объекты критической инфраструктуры в городе заживлены лишь частично, сообщает мэр Умани Ирина Плетнева.

– В нашем городе критическая ситуация с подачей электроэнергии. На Южноукраинской АЭС остановлены два реактора. Оттуда мы получали электроэнергию. Пока не действуют никакие графики. Критическая инфраструктура города заживлена частично, – рассказала она.

Напомним, в украинской электросистеме все еще сохраняется недостаток мощности. Он вырос на 3% со вчерашнего дня.