Папа Римский Франциск назвал бурятов и чеченцев жесточайшими российскими оккупантами, ворвавшимися на территорию Украины. Украинцев он считает мучениками.

Об этом он сказал в интервью журналу America.

— Когда я говорю об Украине, я говорю о людях, принявших мученическую смерть. Если у вас есть мученики, то есть и мучающие их. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости ворвавшихся войск. Как правило, жесточайшими, пожалуй, являются те, кто из России, но не (придерживаются, - ред.) российской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее, - сказала Папа Франциск.