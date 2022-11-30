С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в войне с Украиной около 88 тысяч 880 человек. За прошедшие сутки Вооруженные силы ликвидировали около 500 оккупантов и многие военные техники.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.11 ориентировочно составили:
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что еще до конца года российская армия потеряет 100 тысяч человек убитыми из-за вторжения в Украину.
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в войне с Украиной около 88 тысяч 880 человек. За прошедшие сутки Вооруженные силы ликвидировали около 500 оккупантов и многие военные техники.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.11 ориентировочно составили:
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что еще до конца года российская армия потеряет 100 тысяч человек убитыми из-за вторжения в Украину.