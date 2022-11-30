С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в войне с Украиной около 88 тысяч 880 человек. За прошедшие сутки Вооруженные силы ликвидировали около 500 оккупантов и многие военные техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 88 880 (+500) человек ликвидировано,

танков ‒ 2 914 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5 872 (+6) ед,

артиллерийских систем – 1 902 (+1) ед,

РСЗО – 395 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 210 (+1) ед,

самолетов – 280 (+0) ед,

вертолетов – 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 562 (+7),

крылатые ракеты ‒ 531 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 429 (+6) ед,

специальная техника – 163 (+0).

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что еще до конца года российская армия потеряет 100 тысяч человек убитыми из-за вторжения в Украину.