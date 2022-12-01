Более 2,5 тысяч херсонцев и жителей близлежащих населенных пунктов уже эвакуировались в безопасные регионы.

Об этом во время эфира на телеканале «Рада» сообщила вице-премьер-министр Украины – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она добавила, что приоритет предоставляется женщинам с детьми, людям постарше, больным и маломобильным.

— У нас есть отработанные маршруты. К примеру, из Кривого Рога во Львов, из Херсона в Хмельницкий. Можно также добраться до Николаева или Одессы и там сесть на эвакопоезд, – напомнила чиновник.

Вице-премьер-министр отметила, что первые выплаты наличными люди получают буквально на вокзале. Это 2 тыс. гривен на взрослого и 3 тыс. гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Прибывших граждан встречают представители ОВА. Они помогают с поселением, получением справок ВПЛ, выплат и гумпомощи. Чтобы перемещенные лица не стояли в очередях и не утруждали себя лишними заботами.

— В первую очередь, люди рассчитывают на кэш-поддержку. Поэтому получают ее сразу по прибытию. Это добавляет уверенности в том, что на новом месте государство будет заботиться о них, – резюмировала Ирина Верещук.

Ранее сообщалось, что эвакуированные жители Херсона смогут получить гуманитарную помощь в других городах Украины.