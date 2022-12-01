В Олешках на левобережье Херсона военных РФ и военной техники стало меньше.

Об этом сообщает Генштаб.

Из отдельных населенных пунктов общины вывели русские войска и рассредоточили его в лесополосах вдоль участка автодороги Олешки – Голая Пристань.

Вместе с тем на Херсонском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи. Артиллерийские и танковые обстрелы подверглись районам населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Враг не прекращает обстреливать пригород и сам Херсон.

Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка на Доне.