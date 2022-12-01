За последние сутки ВСУ уничтожили 560 российских захватчиков, один танк и две артиллерийские системы врага.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.12 ориентировочно составляют:
Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка на Дону.
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За последние сутки ВСУ уничтожили 560 российских захватчиков, один танк и две артиллерийские системы врага.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.12 ориентировочно составляют:
Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка на Дону.