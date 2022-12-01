За последние сутки ВСУ уничтожили 560 российских захватчиков, один танк и две артиллерийские системы врага.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.12 ориентировочно составляют:

личного состава – около 89440 (+560) человек ликвидировано,

танков ‒ 2915 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5877 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1904 (+2) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 210 (+0) ед,

самолетов - 280 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1562 (+0),

крылатые ракеты ‒ 531 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4441 (+12) ед,

специальная техника – 163 (+0).