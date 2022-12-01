В ОК «Юг» прокомментировали информацию о том, что оккупанты готовят массированный удар, во время которого используют несколько сотен ракет.

Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк назвала ее элементом гибридной войны.

«Мы знаем, сколько ракет у них осталось и какого класса. Мы понимаем, что они способны применять их максимально сильно, мощно и по конкретному направлению. Но мы также отдаем себе отчет, что износ тех средств, с помощью которых они так часто выпускают ракеты, тоже имеет свои показатели. И это также учитывается нашими аналитиками, Институтом изучения войны и так далее», - сказала она в национальном телемарафоне.