Французский государственный оператор гуманитарной деятельности CDCS подарил Укравтодору 3 переправы, которые будут установлены в Черниговской области. Сегодня мосты прибыли в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

— Предоставленные Францией мосты будут использованы для улучшения мобильности населения в Черниговской области. Приоритетом является их обустройство на участках дорог, от которых критически зависит гуманитарная ситуация в регионе. Работаем с нашими международными партнерами над тем, чтобы увеличить количество таких мостов для обустройства в деоккупированных регионах, – отметил глава министерства Александр Кубраков.

Он поблагодарил министра транспорта Франции Клемана Бона, Посольство Франции в Украине, партнеров из французского государственного оператора CDCS и компании Matière за оперативное и эффективное сотрудничество.

Европейские партнеры заказали конструкции у компании Matière, изготовившей их под необходимые Украине параметры. Три моста протяженностью 68, 34,2 и 23 метра помогут как можно быстрее обеспечить устойчивое движение транспорта на основных государственных дорогах Черниговской области.

Напомним, 11 ноября в Херсонской области был разрушен Антоновский мост. Два пролета дорожного полотна просто упали в воду.