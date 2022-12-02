В Украину из Литвы отправили первую партию генераторов и дизельных обогревателей, закупленных жителями этой страны и представителями бизнеса в рамках инициативы «Согрей Украину».

Об этом сообщает Delfi.

Как уточняют организаторы акции, в первую посылку вошли 15 обогревателей, 20 генераторов и 55 универсальных приборов для освещения, а также топливо, баки и смазочное масло.

Общая стоимость такой партии составляет около 65 тысяч евро.

Инициативу осуществляет неправительственная организация «Сильные вместе» и Национальный музей изобразительного искусства Литвы.

Вторую партию планируют отправить в Украину через несколько недель, а всего до конца зимы организаторы акции надеются приобрести и передать украинцам 2 тысячи генераторов.

Отмечается, что все оборудование отправят в центры беженцев и реабилитационных центров Украины, в культурные учреждения, музеи, которые также уже стали многофункциональными объектами.

Ранее сообщалось, что литовское правительство приняло решение о выделении Украине 13 миллионов евро.