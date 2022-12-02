Американский Институт цвета Pantone выбрал цвет 2023 года – 18-1750 Viva Magenta. Этот цвет представляет баланс между теплым и холодным оттенками малинового и красного.

Об этом пишет «Бабель» .

- Цвет года Pantone, Viva Magenta 18-750 вибрирует бодростью и энергией. Это оттенок, укорененный в природе, происходящий от семьи красных и выражающий новый сигнал силы. Viva Magenta – смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, насыщенность которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, созданию нового нарратива, – описывают свой выбор в Институте.

Напомним, составители словаря английского языка Collins Dictionary назвали главным словом 2022 года понятие «пермакризис».