Американский Институт цвета Pantone выбрал цвет 2023 года – 18-1750 Viva Magenta. Этот цвет представляет баланс между теплым и холодным оттенками малинового и красного.
Об этом пишет «Бабель» .
- Цвет года Pantone, Viva Magenta 18-750 вибрирует бодростью и энергией. Это оттенок, укорененный в природе, происходящий от семьи красных и выражающий новый сигнал силы. Viva Magenta – смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, насыщенность которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, созданию нового нарратива, – описывают свой выбор в Институте.
Напомним, составители словаря английского языка Collins Dictionary назвали главным словом 2022 года понятие «пермакризис».
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Американский Институт цвета Pantone выбрал цвет 2023 года – 18-1750 Viva Magenta. Этот цвет представляет баланс между теплым и холодным оттенками малинового и красного.
Об этом пишет «Бабель» .
- Цвет года Pantone, Viva Magenta 18-750 вибрирует бодростью и энергией. Это оттенок, укорененный в природе, происходящий от семьи красных и выражающий новый сигнал силы. Viva Magenta – смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, насыщенность которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, созданию нового нарратива, – описывают свой выбор в Институте.
Напомним, составители словаря английского языка Collins Dictionary назвали главным словом 2022 года понятие «пермакризис».