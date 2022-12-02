Российские оккупанты планируют начать «эвакуацию» маломобильных жителей Каховки с субботы, 3 декабря.
Об этом сообщает оккупационная "Каховская военно-гражданская администрация».
Сообщается, что уже завтра начнется эвакуация лежачих и маломобильных граждан из Каховки в один из пансионатов Генического района.
Ранее сообщалось, что на оккупированной части Херсона российские войска усилили «фильтрационные меры».
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Российские оккупанты планируют начать «эвакуацию» маломобильных жителей Каховки с субботы, 3 декабря.
Об этом сообщает оккупационная "Каховская военно-гражданская администрация».
Сообщается, что уже завтра начнется эвакуация лежачих и маломобильных граждан из Каховки в один из пансионатов Генического района.
Ранее сообщалось, что на оккупированной части Херсона российские войска усилили «фильтрационные меры».