Американская компания Northrop Grumman представила стратегический бомбардировщик B-21 Raider, считающийся самым современным самолетом Военно-морских сил США.

Об этом сообщает УП со ссылкой на министерство обороны США и компанию Northrop Grumman.

Самолет представили на предприятии компании в городе Палмдейл, штат Калифорния.

В презентации принял участие глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что разработка B-21 доказывает долгосрочную преданность министерства обороны США созданию передовых средств, которые укрепят способность Штатов сдерживать агрессию сегодня и в будущем.

По словам Остина, даже самым современным системам ПВО будет сложно обнаружить бомбардировщик.

Это была первая публичная презентация нового бомбардировщика ВВС США за последние 34 года.

Первый полет бомбардировщика намечен на 2023 год. Испытание самолета состоится на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

Контракт на разработку B-21 Raider компания Northrop Grumman получила в 2015 году.

Напомним, за сутки ВСУ сбили российский вертолет и шесть «Орланов».