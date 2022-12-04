На следующей неделе комиссия Сейма Латвии по мандатам, этике и представлениям начнет рассмотрение подписанной более 10 тысяч жителей инициативы о переходе на четырехдневную рабочую неделю.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на местные СМИ.

Сбор подписей за переход в Латвии на четырехдневную рабочую неделю был проведен на портале общественных инициатив Manabalss.lv. Автор инициативы Денис Мелехов предлагает внести изменения в статью 131 Закона о труде, касающуюся нормального рабочего времени.

По мнению Мелехова, благодаря увеличению свободного времени, уровень удовлетворенности и творчества сотрудников повысится без снижения эффективности работы. По словам представителя инициативы, появится больше свободного времени для обучения и личного развития, что тоже даст положительный экономический эффект.

В июне этого года в Министерстве экономики Латвии заявили, что с учетом того, что общий прирост производительности в экономике имеет свою динамику, на которую сложно повлиять новаторскими мерами за короткий срок, введение четырехдневной рабочей недели снизит общую добавленную стоимость в народном хозяйстве.

В Минэкономики подчеркнули, что теоретически сокращение рабочего времени может стимулировать повышение производительности, особенно на уровне отдельных предприятий.

В 2019 году муниципалитет Одшерред в Дании перешел на четырехдневную рабочую неделю на трехлетний испытательный срок, сделав для своих 300 сотрудников выходным днем пятницу.

Напомним, Бельгия первой в Евросоюзе легализовала четырехдневную рабочую неделю. С 21 ноября в стране вступили в силу соответствующие законодательные изменения.