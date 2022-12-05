Один из главных атрибутов британской монархии, корона Святого Эдуарда, изъята из хранения для проведения определенной модификации – перед официальной коронацией Чарльза ІІІ, которая должна состояться через пять месяцев.

Об этом говорится в сообщении Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

— Историческая корона Святого Эдуарда, которая была главным символом коронации монархов в Англии на протяжении более 350 лет, изъята из Лондонского Тауэра, чтобы модифицировать ее для коронации короля Чарльза III в мае следующего года, — отметили в резиденции британских монархов.

Чарльз III будет увенчан Короной Святого Эдуарда во время торжественной церемонии, которая состоится в лондонском Вестминстерском аббатстве. Мероприятие запланировано на 6 мая следующего года.

Король также будет носить императорскую государственную корону во время службы.

Корона Святого Эдуарда изготовлена из массивной золотой рамы с рубинами, аметистами, сапфирами, гранатами, топазами и турмалинами. Она также имеет бархатную шапку с горностаевой лентой.

Напомним, 10 сентября, Чарльза III официально провозгласили новым королем Великобритании.