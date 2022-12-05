Конституционный суд Италии поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса, штрафы начали действовать.

Об этом пишет « Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ.

Судьи отклонили юридические возражения против вакцинации в Италии как «неприемлемые» и «необоснованные», а 1,9 миллионам человек грозят штрафы за отказ от вакцинации.

Судьям было предложено определить, нарушает ли обязательная вакцинация, введенная предыдущим правительством во время пандемии, которая распространяется на медицинский и школьный персонал, а также на людей старше 50 лет основные права, закрепленные в конституции Италии.

Италия стала первой страной в Европе, которая ввела обязательную вакцинацию медицинских работников, приняв в 2021 году, что они должны пройти вакцинацию или быть переведены на другие должности или отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Конституционный суд поддержал закон, заявив, что не считает требование правительства об обязательной вакцинации медицинского персонала в период пандемии неразумной и непропорциональной.

Конституционный суд Италии впервые принял решение по этому вопросу после того, как несколько региональных судов ранее отклонили возражения против вакцинации на конституционных основаниях.

В Италии начали действовать штрафы почти для двух миллионов человек, которые должны были пройти вакцинацию в соответствии с мандатом, но отказались от нее.

Среди них — учителя, работники правоохранительных органов и здравоохранения, а также люди старше 50 лет, которым грозит штраф в размере 100 евро.

Однако министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи в пятницу предположил, что новое правительство может отказаться от введения штрафов.

Напомним, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере, у 90% населения планеты уже сформировался иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 (COVID-19 ) либо после предварительного инфицирования, либо вследствие вакцинации.