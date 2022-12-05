На фоне российской агрессии против Украины Германия выделит 10 миллиардов евро на закупку 35 новейших истребителей F35A Lightning II производства Lockheed Martin, США.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на германский правительственный документ.

Отмечается, что эти средства будут выделены из специального фонда, объемом 100 млрд евро, о создании которого объявил канцлер Олаф Шольц вскоре после начала российского вторжения в Украину. Фонд должен быть наполнен с помощью заимствований.

— Согласно плану, самолеты должны поступить между 2026 и 2029 гг. В цену входят также ракеты воздух-земля и наземная инфраструктура, — утверждает Bloomberg.

Агентство напоминает, что во время выступления в парламенте Шольц пообещал тратить более 2% ВВП на оборону.

— Впрочем, задержки в компаниях оборонной сферы, а также другие проблемы с закупками усложняют расходование средств, — отмечается в материале.

По словам министерства обороны Германии Кристины Ламбрехт, расходы Германии на оборону достигнут 2% в течение пяти лет.

Напомним, что в правительстве Германии сообщили о предоставлении Украине финансовой помощи в 56 миллионов евро и 350 генераторов для восстановления энергетической инфраструктуры.