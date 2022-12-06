За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Верхнекаменное, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледарь, Курдюмовка, Красногоровка Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Враг не прекращает обстрелы населенных пунктов и позиций наших подразделений вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес массированный ракетный удар по объектам критической и гражданской инфраструктуры Украины. Под поражение оказались жилые дома и объекты критической инфраструктуры Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской и других областей нашего государства.

Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

За минувшие сутки враг нанес 17 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и важный объект противника.