В Харькове по соображениям безопасности новогоднюю елку установят на станции метро.

Об этом сообщает Радио Свобода, которая цитирует мэра Харькова Игоря Терехова из эфира общегосударственного марафона.

— Мы понимаем, что идет жестокая война и мы понимаем, что когда мы украшали нашу красивую елку на самой большой площади Европы – площади Свободы, – это сейчас невозможно сделать. Поэтому было принято решение украшать елку на станции метро. Это безопасно, и поэтому мы это делаем. Вчера мы завезли туда елку и будем ее украшать, - отметил он.

Напомним, что в Киеве установят главную елку страны, несмотря на петицию о нецелесообразности праздничных мероприятий в условиях войны.

Также напомним, эскиз николаевской школьницы победил на конкурсе от Укрпочты на лучшую рождественскую марку.