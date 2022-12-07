В Польше во вторник запустили создаваемую в Украине кампанию по сбору средств на закупку зимнего снаряжения для бойцов бронетанковой бригады имени Пшецлава Ланцкоронского.

Об этом сообщает "Польское радио».

Руководитель аукциона zrzutka.pl, по которому осуществляется сбор средств, Бартош Янович на пресс-конференции сообщил, что украинская сторона обратилась с инициативой провести аукцион памятных вещей, пожертвованных спортсменами.

Среди прочего, на аукцион были выставлены переданные украинскими боксерами Виталием и Владимиром Кличко и Василием Ломаченко памятные предметы, а также вещи, переданные польским футболистом Гжегожем Крыховяком.

Организаторы хотят привлечь других польских и украинских спортсменов, а также спортсменов из других стран пожертвовать на аукцион свои кубки или спортивные памятные вещи.

Доноры, которые пожертвуют наибольшую сумму, получат, в частности, фотографии с автографами братьев Кличко или бутсы Гжегожа Крыховяка.

К деятельности по продвижению аукциона также присоединился благотворительный Фонд Кульских, с самого начала полномасштабного вторжения РФ передает в Украину медицинскую помощь.