Правоохранители уже обеспечили стабилизационные мероприятия в 568 освобожденных населенных пунктах Украины, а около 30% территории государства нуждаются в разминировании.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«В настоящее время полиция обеспечила стабилизационные меры в 568 уволенных населенных пунктах. Подразделения ГСЧС обследовали и очистили 76 га территорий, изъяли более 300 тысяч ВНП. Около 30% территории страны еще нуждаются в разминировании», - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что первыми после военных на деоккупированные территории заходят полицейские и ГСЧС. В сверхсложных условиях они проводят стабилизационные мероприятия – разминируют территории, проводят зачистки, фиксируют военные преступления и работают с местным населением.