За прошедшие сутки в результате обстрелов российских агрессоров по населенным пунктам Донецкой области погиб один человек, еще трое - получили ранения.

Об этом утром в понедельник, 12 декабря, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

— За 11 декабря россияне убили одного мирного жителя Донбасса – в Великой Новоселке. Еще три человека в области получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, — написал председатель ОВА.

В общей сложности после начала российской полномасштабной агрессии в Донецкой области погибли 125 человек, еще 2720 ранены.

Напомним, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области.