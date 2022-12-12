За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 620 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла около 94 тысячи 760 военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.12 ориентировочно составили:
Напомним, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области.
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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 620 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла около 94 тысячи 760 военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.12 ориентировочно составили:
Напомним, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области.