За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 620 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла около 94 тысячи 760 военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 94760 (+620) человек ликвидировано;

танков – 2966 (+24);

боевых бронированных машин – 5928(+8);

артиллерийских систем – 1929 (+1);

РСЗО – 397 (+0);

средства ПВО – 211 (+0);

самолетов – 281 (+0);

вертолетов - 264 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+4);

крылатые ракеты – 592 (+0);

корабли/катера – 16(+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4544 (+4);

специальная техника – 169 (+2).

Напомним, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области.