Украинские защитники и защитницы продолжают наносить урон врагу. По состоянию на 15 декабря ВСУ уничтожили уже 96 590 оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.12 ориентировочно составили:

танков – 2 975 единиц;

боевых бронированных машин – 5 946 единиц;

артиллерийских систем –1943 единиц;

РСЗО – 406 единиц;

средств ПВО – 211 единиц;

самолетов – 281 единица;

вертолетов – 264 единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1644 единиц;

крылатых ракет – 592 единиц;

кораблей/катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4563 единиц;

специальной техники – 172 единицы.

Напомним, что противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.