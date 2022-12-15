Украинские защитники и защитницы продолжают наносить урон врагу. По состоянию на 15 декабря ВСУ уничтожили уже 96 590 оккупантов.
Об этом сообщили в Генеральном штабе.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.12 ориентировочно составили:
Напомним, что противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Украинские защитники и защитницы продолжают наносить урон врагу. По состоянию на 15 декабря ВСУ уничтожили уже 96 590 оккупантов.
Об этом сообщили в Генеральном штабе.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.12 ориентировочно составили:
Напомним, что противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.