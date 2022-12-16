По состоянию на конец 2022 97% украинцев уверены, что Украина сможет отразить нападение России, а более 82% считают, что дела в Украине идут в правильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 20-21 ноября.

Две трети опрошенных ожидают, что следующий 2023 год будет лучше предыдущего. 12% считают, что год будет таким же, 16% — хуже. По сравнению с прошлогодним исследованием показатели более оптимистичны. Также почти 90% смотрят в 2023 году с оптимизмом, лишь 6% с пессимизмом.

Оценивая изменения в различных сферах за последний год, больше положительных оценок было зафиксировано в политической ситуации (около половины отметили, что она улучшилась) и чувство уверенности в будущем (около 40% опрошенных отметили об улучшении).

Относительно оценки собственного здоровья две трети отметили отсутствие изменений, треть — об ухудшении. Хуже всего опрошенные оценили экономическую ситуацию в стране: 80% отметили об ухудшении, 10% — отсутствие изменений, только 6% — об улучшении. Об ухудшении материального положения семьи отметили более 60%, треть – об отсутствии изменений, об улучшении – только 4%.

В динамике за последний год улучшилось чувство уверенности в будущем и оценки политической ситуации в стране. Оценка собственного материального положения и страны хоть и претерпели за год негативные изменения, однако показатели не хуже уровня 2018 года. Особенно заметны негативные тенденции в оценках экономики и финансов среди представителей младшего и среднего поколения.

Оценивая изменения в отдельных областях, лучшие оценки наблюдаются в оценке обороноспособности страны (90%) и международном имидже Украины (86%).

В сфере свободы слова и демократии половина опрошенных не почувствовали изменений, 34% считают, что здесь ситуация улучшилась, 12% ухудшилась. Относительно состояния дорог 42% отметили, что изменений не произошло, 24% увидели улучшение, 28% ухудшение. Ситуация в борьбе с коррупцией не изменилась для 46%, улучшилась – для 22%, ухудшилась – для 17%. Качество медицинского обеспечения и жилищного коммунальных услуг не изменилось почти для половины опрошенных, улучшилось для 12% и 8% соответственно, ухудшилось – для 23% и 41% соответственно.

Хуже всего опрошенные оценили ситуацию с ценами на основные товары и лекарства (ухудшилось для 94%), возможности найти работу (ухудшилось для 72%) и качества образования (ухудшилось для 55%).

В динамике негативные тенденции наблюдаются в оценке состояния дорог, возможности найти работу и качества образования. Не изменились за год оценки цен на основные товары и лекарства. Улучшились индексы качества услуг ЖКХ, медицинского обеспечения, борьбы с коррупцией, свободы слова и демократии, и особенно международного имиджа.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, большинство граждан Украины считают, что победой станет освобождение всех оккупированных россиянами территорий.