Украинские войска за минувшие сутки, 15 декабря, ликвидировали 680 оккупантов и более 20 единиц вражеской техники.
Всего с начала войны потери России составили 97270 солдат, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 16 декабря ориентировочно составили:
Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площадка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Григоровка, Выемка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Андреевка,, Александрополь, Новобахмутовка, Невельское, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.
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Украинские войска за минувшие сутки, 15 декабря, ликвидировали 680 оккупантов и более 20 единиц вражеской техники.
Всего с начала войны потери России составили 97270 солдат, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 16 декабря ориентировочно составили:
Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площадка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Григоровка, Выемка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Андреевка,, Александрополь, Новобахмутовка, Невельское, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.