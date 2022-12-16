Украинские войска за минувшие сутки, 15 декабря, ликвидировали 680 оккупантов и более 20 единиц вражеской техники.

Всего с начала войны потери России составили 97270 солдат, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 16 декабря ориентировочно составили:

личного состава - около 97 270 (+680) человек ликвидировано,

танков - 2980 (+5) ед.

боевых бронированных машин - 5952 (+6) ед.

артиллерийских систем - 1946 (+3) ед.

РСЗО - 410 (+4) ед.

средства ПВО - 211 (+0) ед.,

самолетов - 281 (+0) ед.

вертолетов - 264 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1648 (+4),

крылатые ракеты - 592 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 4563 (+0) ед.

специальная техника - 172 (+0).

Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площадка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Григоровка, Выемка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Андреевка,, Александрополь, Новобахмутовка, Невельское, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.