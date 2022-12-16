За 9 месяцев 2022 общая площадь жилых зданий, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ (новое строительство), сократилась вдвое по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Общая площадь жилых зданий, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ, сократилась до 5,2 млн кв.м.

При этом за январь-сентябрь этого года общая площадь нового строительства многоквартирных домов, по данным Госстата, составила 5,09 млн кв.м. – 97% от объема.

В то же время количество заявленных на старте строительства квартир в многоквартирных домах за указанный период - 68,1 тыс. - это в 1,8 раза меньше, чем в прошлом году.

По данным Госстата, в Киеве за 9 месяцев 2022 года общая площадь нового строительства жилья сократилась на 77% к январю-сентябрю 2021 года – до 654 тыс кв. м. В Киевской области – на 29%, до 1,4 млн кв. м.