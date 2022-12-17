Очередная ракетная атака оккупантов по Украине 16 декабря прошла с сомнительным результатом для врага. Украинская ПВО все более успешно сводит эффекты от российских ударов насмарку.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

— Прогнозируемый, очередной ракетный удар по Украине оккупантов, как и прошлые, прошел с весьма сомнительным результатом, а именно – восстановление энергосистемы опережает возможности РВВ по накоплению боекомплекта, — говорит эксперт.

Коваленко подчеркнул, что ПВО Украины нивелирует эффект от таких вражеских ударов на 80-90%.

— То есть КПД (коэффициент полезного действия – ред.) регулярного налета намного ниже ожидаемых результатов и очень редко превышает 10%. А 10% назвать КПД довольно сложно, не говоря уже о чем-то большем, — отмечает обозреватель.

По словам Коваленко, удар 16 декабря, как и предыдущий, продемонстрировал применение разнообразной номенклатуры ракетного вооружения, что доказывает невозможность унифицировать боекомплект, а отсутствие унификации говорит об ограниченном накопительном ресурсе.

Однако нынешний обстрел отличился от предыдущих тем, что российские ракеты Х-101 упали в самой России — в Волгоградской области.

— Сложно сказать, эти ракеты были сбиты средствами ПВО, которые панически отработали по своим объектам или из-за какой-то технической неисправности. Но если не исключать техническую составляющую, то я более чем уверен, что это ракеты из новой партии. Почему так? Да потому, что их производят в авральном режиме и не производят надлежащего технического контроля изделий. И подтверждение тому - падающие уже регулярно 9М723, - подчеркнул эксперт.

Коваленко добавил, что Россия не только ограничена в производственных возможностях новых ракет. Качество ее продукции тоже вызывает серьезные вопросы. Раньше о качественной составляющей новых российских партий постоянно ходили слухи, а теперь есть «непосредственное доказательство».