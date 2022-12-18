В воскресенье 18 декабря Украину накроет похолодание. Сегодня по всей стране ожидается понижение температуры. Особенно холодными станут ночи. Осадки практически прекратятся. Лишь в отдельных областях ожидается снег и дождь.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе Украины сегодня будет холоднее всего. Здесь столбики термометров покажут от -7° до -1°. Без осадков.

На севере Украины сегодня будет от -4 до +1. В Черниговской и Сумской областях возможен снег.

В центральных областях Украины столбики термометров покажут от -3° до +10°. Холоднее всего будет в Винницкой области, а самое теплое - в Днепропетровской области. Без осадков, пасмурно.